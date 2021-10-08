Milli Eğitim Müdürü Çay, Turizm AR-GE okulunu ziyaret etti

Muğla Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Türkiye'de turizm alanında AR-GE merkezi seçilen Menteşe Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek yürütülen projeler ve faaliyetler hakkında brifing aldı.

Türkiye'de turizm alanında AR-GE merkezi seçilen 36 meslek lisesi arasında, konaklama-seyahat alanında tek, yiyecek-içecek hizmetleri alanında ise 2 okuldan biri olan Menteşe Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Çay, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyarette Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü ve şube müdürleri yer aldı.

AR-GE merkezli bir okulda okumanın avantajlarını aktaran İl Müdürü Emre Çay, “Türkiye'de turizm deyince akla ilk gelen okullardan biri burası. Hepiniz buradan mezun olduğunuzda altın bilezik dediğimiz bir mesleğe sahip olacaksınız. Aklı beceriyle buluşturarak yapacağınız iş ne olursa olsun, en iyisini yapmaya gayret edin. Türkiye'de ve dünyada turizm nasıl oluyor araştırın, kendinizi geliştirin ve yetiştirin. Öyle olmalı ki turizm sektöründeki işletmeler sizin için sıraya girsin” dedi.

Konaklama- Seyahat alanlarındaki iyileştirme yapılan atölyeleri yerinde inceleyen Emre Çay, yiyecek-içecek hizmet alanını gezdi. Mutfakta uygulama yapan öğrencilerle sohbet etti. Yapılan iyileştirmelerin yerinde olduğunu ve geliştirilmesi gereken alanlara gerekli desteğin sağlanacağını söyledi.

Patent başvurusu yapıldı

AR-GE Okulu olduktan sonra 3 proje geliştirdiklerini belirten Okul Müdür Yardımcısı Meral Dinçer Şafak, “Bunlardan yiyecek içecek hizmetleri alanında, ‘Beslenme Dostu Okul Çöreği'; konaklama ve seyahat alanında ise ‘Beş Duyu Oteli' projesi tamamlandı. Beslenme Dostu Okul Çöreği için patent başvurusunda bulunduk, sonuçlanmasını bekliyoruz. Zengin besin ögelerini içeren çöreğimizle, kahvaltı yapmadan okula gelen gelişim çağındaki öğrencilerin sağlıklı beslenmesine ve gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Turizm sektörünün çok gerisinde olan uygulama otellerimizi sektörle yarışır hale getirmek adına geliştirdiğimiz ‘Beş Duyu Oteli' projesi ile uygulama otelimizi, baştan aşağı yeniledik. Sonra konaklayan misafirlerin 5 duyusuna hitap etme ve unutamayacakları bir konaklama adına dokunuşlar yaptık. Bu alanda da patent başvurularımız var. 3.'üncü projemiz ise ‘Unutulmayan Lezzetler' Yiyecek-içecek hizmetleri alanında devam etmekte olan bir proje. Unutulmaya yüz tutmuş yöresel tencere yemeklerimizi gündeme getirerek tanıtmayı hedefliyoruz” dedi.