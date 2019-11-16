Milli Eğitim Müdürü Töre'den öğrenci ve velilere davet mektubu

Muğla'da 152bin 697 öğrenciye ulaştırılan bu davet mektubu ile öğrenciler ve velilerin bu yıl ilki uygulanan ara tatil hakkında bilgilenmeleri sağlandı ve etkinliklere nasıl katılabilecekleri hakkında onlara rehberlik edildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk‘un ara tatil ile ilgili sözüyle başlayan davet mektubu Pervin Töre'nin velilere ve öğrencilere ara tatil uygulamasını tanıtmasıyla devam ediyor.

Töre mektubunda şu ifadelere yer verdi: " Değerli velimiz ve çok sevgili öğrencimiz; bildiğiniz gibi 2019-2020 eğitim öğretim yılından başlamak üzere artık 13 haftalık yaz tatili 11 haftaya indirilmiş olup ilk ara tatil 18-22 Kasım 2019 haftasında, ikinci ara tatil ise 6-10 Nisan 2020 haftasında uygulanacaktır. Öğrencilerimizin bu tatili, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimi için en yüksek fayda sağlayacağı şekilde geçirmesi Bakanlığımız ve Müdürlüğümüz için son derece önemlidir. Öğrencilerimizin okul dışındaki öğrenme ortamlarını etkili ve verimli kullanmaları adına Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile işbirliği protokolleri imzalanmıştır. Bakanlığımızın talimat ve taslağı üzerine; "gezi", "sağlık doğa ve çevre", "bilgi ve teknoloji", "iletişim", "okuryazarlık", "sanatsal faaliyetler", "sportif faaliyetler", "araştırma ve gözlem", "oyun oynama ve bulmaca çözme", "sosyal sorumluluk", "günlük yaşam becerileri", "el sanatları", "bilim", "yardımlaşma", "kariyer planlama" ve "aile günü" olmak üzere 16 ana başlıktan oluşan özel bir etkinlik programı hazırlanmıştır. Müdürlük olarak çocuklarımızın birçok alanda gelişimine katkı sağlayacak, aileleriyle birlikte kaliteli zaman geçirmelerini hedefleyen, eğlenirken öğrenecekleri, öğrenirken düşünecekleri, düşünürken hayal kuracakları şekilde hazırlanmış olan Ara Tatil Öğrenci Etkinlik Programı Müdürlüğümüz web sitesinde, sosyal medya hesaplarımızda ve okullarımızda mevcuttur. Bu etkinlikleri dikkatle inceleyerek çocuğunuz ve kendinize uygun olanları seçip katılım sağlamanız hem çocuğunuz için hem de Müdürlüğümüz nezdinde çok kıymetlidir. Bu bağlamda yapacağınız katılım için şimdiden teşekkür eder keyifli bir ara tatil dönemi geçirmenizi dileriz."