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Milli Eğitim'den Şehitler için lokma hayrı ve kan bağışı

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü ve Şehitler Günü kapsamında vatanı uğruna canını veren şehitler için


lokma döktürüldü. Ardından öğretmenler, Kızılay Menteşe Kan Alma Merkezi işbirliğinde düzenlenen “Kan Bağışı Kampanyası” ile Mehmetçiğe destek oldular. Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, lokma ikramında bulunarak, “Bize bu toprakları ebedi vatan kılan tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle yad ediyorum” dedi.

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