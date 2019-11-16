İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milli forma için ter dökecekler

Bodrumspor’un yelkencileri, 18-23 Kasım tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası’nda milli takıma seçilmek için mücadele edecek.

Bodrumspor'un yelkencileri, 18-23 Kasım tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası'nda milli takıma seçilmek için mücadele edecek.


Bodrumspor'un yelkencileri, 18-23 Kasım tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası'nda milli takıma seçilmek için mücadele edecek.


Türkiye Yelken Federasyonu'nun 2019 yılı Faaliyet Raporu'nda yer alan “TYF Türkiye Şampiyonası” Yelken Yarışları İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde gerçekleştirilecek.


Şampiyona 2020 Milli Takımlar seçme özelliği de taşıyor. Bodrum Belediyesi Bodrumspor yelken takımı da şampiyonaya katılmak üzere Bodrum'dan ayrıldı. Sporcularımız Milli Takım'a girebilmek için ter dökecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.