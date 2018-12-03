Milli güreşçi Ölmez mindere veda etti

Güreş hayatına 11 yaşında usta güreşçi Ahmet Kozak'ın tavsiyeleriyle başlayan, Milli Güreşçi Hasan Ölmez, düzenlenen jübile maçında mindere veda etti.

Yaklaşık 50 yıldır güreş sevdasını kalbinden hiç eksik etmeyen usta güreşçi Hasan Ölmez, düzenlenen jübile maçıyla minderlere veda etti. Güreş hayatına henüz 11 yaşındayken başlayan merhum güreşçi Ahmet Kozak'ın ilk öğrencilerindendi. Ölmez, merhum güreşçi Ahmet Kozak'ın tavsiyelerini hayatından hiç eksik etmeyerek yaklaşık 50 yıl boyunca minderlerde mücadele etti. 60 yaşındaki Milli Güreşçi Hasan Ölmez, düzenlenen turnuvada jübile maçına çıkarak aktif güreş hayatına veda etti.

Milas Gençlik Güreş İhtisas Spor Kulübü'nde İkinci Başkan olarak da görev alan Ölmez adına Milas Spor Salonu'nda düzenlenen jübile turnuvasına Milas ve çevre ilçelerden 100'ü aşkın sporcu katıldı. Ölmez'in son maçını; Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Acar ve AK Parti Yönetim Kurulu, AK Parti Milas Belediye Başkan Aday Adayı Barış Saylak, CHP Milas İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Çayırlı, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ile güreşseverler izledi.

Milas Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada ilk olarak Muğla Gençlik Spor Kulübü, Aydın Gençlik Spor Kulübü, Manisa Akhisar Spor Kulübü, Fethiye Belediye Spor Kulübü güreşçileri karşılaştı.

Daha sonra ise milli güreşçi Hasan Ölmez alkışlarla mindere davet edildi. Ölmez'in rakibi ise Türkiye ve Avrupa Şampiyonu Fethiyeli Milli Güreşçi Orkun Sivri'ydi.

Sivri ile karşı karşıya gelen Ölmez, rakibini seri hareketlerle yere devirdi. Bu manevralardan zor hareketlerle kaçabilen Orkun Sivri, rakibi Hasan Ölmez'in bilgi ve birikimleri karşısında büyüğü Ölmez'in elini öperek maçı bıraktı. Kazanan 60 yaşındaki usta güreşçi Hasan Ölmez oldu. Ölmez, kazananın ilan edilmesinin ardından Türk Bayrağını dalgalandırdı. Bu hareketle minderlere veda eden Ölmez, uzun süre ayakta alkışlandı. Yaptığı jübile maçı ile aktif güreş yaşamını sona erdiren Ölmez'e Milas Belediye Başkanı tarafından hediye verildi.

Hayatı güreşlerle geçen Ölmez turnuvanın sonunda Milasmedya'ya yaptığı açıklamada, “İki defa dünya şampiyonasına katıldım. İlki 2015'de Atina'da Dünya Serbest Güreş Şampiyonası burada dünya onuncusu oldum. İkincisi 2018'de Makedonya Üsküp'te Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda dünya altıncılığı elde ettim. Birde Türkiye Ordular Arası Şampiyonluğum, büyükler Türkiye üçüncülüğüm ve İstanbul şampiyonluğum var. Federasyonumuzdan, kulüplerimizden, derneklerimizden tek ricam; çocuklarımızı sokaklardan kurtarıp ata sporumuz olan güreşe yönlendirelim. Kötü alışkanlıklarımızdan arındıralım. Bugün burada beni yalnız bırakmayan, beni onurlandıran tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin.” dedi.