Milli Mücadeleye katkılarından dolayı Celal Bayar tarafından hediye edilen çeşme restore edildi

Germencik Belediyesi tarafından ilçeye bağlı Kırsal Dağyeni Mahallesi'nden bulunan tarihi çeşme restore edildi. Çeşmenin yapılış tarihinden ziyade hikayesi duyanları şaşırtırken restore edilen çeşmenin Milli Mücadele'de önemli kahramanlıkları bulunan Dağyeni Köyü'ne teşekkür amaçlı yapıldığı öğrenildi.

İlçenin imarına yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını ve özellikle kültür varlıklarının korunması yönünde faaliyetlerin devam ettiğini belirten Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, mali açıdan küçük ancak manevi açıdan büyük olan bir hizmeti daha gerçekleştirdiklerini söyledi.

Başkan Öndeş, “Milli Mücadeleye katkılarından dolayı Dağyeni Mahallesi'ne armağan olarak 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından yaptırılan tarihi çeşme Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü iş birliği ile restore ederek hizmete sunduk. Milli mücadele döneminde Galip Hoca adıyla Ege'de önemli görevler yapan ve bir süre Dağyeni'de de bulunan Celal Bayar'ın yaptırdığı çeşme için gerekli izinler alınarak yenilendi ve mahalleye kazandırıldı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü ile iş birliği çerçevesinde ilçemiz için önemli bir eser olan, 3. Cumhurbaşkanımız Celal Bayar tarafından yaptırılan ve köy halkına hediye edilen tarihi Dağyeni çeşmesinin restorasyon çalışmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu ve bunun gibi eserler Milli Mücadele döneminde canıyla, kanıyla, malıyla bu cennet vatanı savunan halkımız için bir madalya, bir semboldür. Bizler için de birer gurur kaynağıdır. Bu anlamda büyük mutluluk içerisindeyim. Memleketimize hayırlı olsun” diyerek tarihi çeşmenin restorasyonunda emeği geçen herkese teşekkür etti.