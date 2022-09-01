Milli sporcuların tercihi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesinde eğitim görmek isteyen 448'i kadın, bin 120'si erkek olmak üzere toplam bin 568 aday, elektronik ortamda başvuru yaptı.

Başvuruda bulunan adayların 84'ünü milli sporcular, 12'sini ise engelli adaylar oluşturdu.

Adaylar Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon bölümlerinden birini kazanabilmek için MSKÜ Stadyumu'nda 3 gün boyunca kıyasıya yarıştı.