Milli Takım Beslenme Sorumlusu Omurcalı, Marmaris'te sahnede yemek yaptı

A Milli Futbol Takımı Beslenme Sorumlusu Şef Ebru Omurcalı, Marmaris'te sahnede yemek yaptı. Yılbaşı sofraları hakkında önerilerde bulunan Omurcalı, “Kızartma türü yemekler, çok ağır soslar, yağlar kullanılmadan keyifli yılbaşı sofraları kurulabilir” dedi.

Marmaris Yeni Yıl Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikte Marka ve Konsept Danışmanı, Yemek Stilisti ve Yazarı, A Milli Futbol Takımı Beslenme Sorumlusu Şef Ebru Omurcalı hazırlanan sahnede yemek yaptı. Marmaris Kültür Sanatevi'ndeki etkinlikte Omurcalı Muğla yöresine ait ürünlerden kendi yorumunu katarak farklı yemekler yaptı. Gösteri öncesi İHA muhabirine açıklama yapan Omurcalı: “Marmaris Yeni Yıl Festivali kapsamında bugün yılbaşı sofraları için yöresel malzemelerle lezzetli sofralar hazırlayacağım. Bir İngiliz yemeği yapacağım, ama kendi yorumumla çıntar, yöresel otlar kullanacağım. Yeni yılda herkes büyük sofralar kuruyor, güzel yemekler hazırlıyor tam bir keyif akşamı diyebilirim. Burada kızartma türü yemekler, çok ağır soslar, yağlar kullanılmadan keyifli yılbaşı sofralarının kurulabileceğini düşünüyorum“ diye konuştu.