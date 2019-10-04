Milyon dolarlık projeler teker teker yıkılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kaçak yapılarla ilgili başlattığı mücadele hız kesmeden devam ediyor. Bodrum'daki kaçak yapılar ve imara aykırı olan binaların yıkımları sürüyor.

Bodrum'un doğasına, mimarisine, İmar Kanununa ve Kıyı Kenar Kanununa aykırı yapıların tespit edilmesi ile ilgili çalışmalarına devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Bodrum'da yaptığı denetimler sonucunda inşaatı durdurulan ve bir ay süre tanınan projelerle ilgili yasal süreç dolmasıyla birlikte turizmin gözbebeği Bodrum'da yıkımlar hız kesmeden sürüyor.

Gündoğan, Yalıkavak ve Gümbet Mahallesi'nde devam eden imara ve yapı ruhsatına aykırı uygulamaları nedeniyle haklarında yıkım kararı alınan projelerde, Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Kontrol Birimi ekiplerinin gözetiminde mal sahipleri tarafından yıkım işlemlerine hız verildi. Ekiplerin denetiminde gerçekleşen çalışmalar kapsamında, Gündoğan Mahallesindeki projede 30 metrelik asansör kulesi ile 53 rezidans imara aykırılıktan, Yalıkavak Mahallesindeki projede 1200 metrekare kapalı allana sahip SPA ile 4 adet masaj odası Kıyı Kenar Çizgisine Muhalefetten yıkıma tabi tutuldu. Yine Gümbet Mahallesi'ndeki projede ise 900 metrekarelik iskele, sahil şeridinde bulunan duvar ile inşaatı devam eden bir dairenin üst katlarında yıkım başlatıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras kaçak yapıların tespitlerinin devam ettiğini belirterek “Kaçak yapılaşmayla ilgili şu an Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Müdürlerimiz ve müfettişlerimiz var. Belediyemizin İmar Müdürlüğümüzde tespit çalışmalarımız devam etmektedir. Tespit etiğimiz imara aykırı binaları, yapıları, projeleri mühürlüyoruz. Daha sonra para cezası kesip, yıkım kararlarını alıyoruz. Şu anda yıkım uygulaması yapılanlar var. Bu önlemler hız kesmeden devam edecek” dedi.

Bodrum Yarımadası'nda imara ve yapı ruhsatına aykırı, kaçak olduğu tespit edilen yapılarla ilgili çalışmalar Bodrum Belediye Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri işbirliğinde devam ediyor. Şimdiye kadar 11'i otel 19 projede, toplamda 2 bin 100 villa, rezidans, lüks dairelerin olduğu tespit edilen yapılar sırasıyla yıkımları başladı.