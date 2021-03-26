Milyon dolarlık tekne bir anda yan yattı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde limanda bağlı olan milyon dolarlık tekne bir anda su almaya başlayınca yan yattı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında tekne batmaktan kurtarıldı.

Bodrum Limanı Tepecik Camii önünde iskelede bağlı bulunan 24 metre uzunluğunda 6.60 metre genişliğindeki “Esma Sultan 2” isimli gulet, su aldı. Yan yatan tekne yanında demirli bulunan başka bir tekneye yaslandı. Tekne için kurtarma çalışması başlatıldı. Zabıta ekiplerince teknenin bulunduğu rıhtıma şerit çekildi. Denizde teknenin etrafına da akaryakıt sızıntısına karşı bariyer kuruldu. Tekne içerisine konan pompalarla su boşaltılmaya çalışıldı. Pompalar yetmeyince Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir vidanjör getirildi. Uzun uğraşlar sonucunda teknedeki su boşaltıldı. Sahil Güvenlik ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.