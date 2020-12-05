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Milyonlarca turistin uğrak mekanı Bodrum en sesiz gününü yaşıyor

Türkiye’de dün akşam saat 21.

Türkiye'de dün akşam saat 21.00 itibariyle 56 saat sürecek sokağa çıkma yasağı başladı. Bodrum'da yasakların devreye girmesiyle sokaklar büyük ölçüde boşaldı.


Covid-19 önlemleri kapsamında Pazartesi sabahı saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Kısıtlamalardan muaf sektör sayısının fazla olması nedeniyle özellikle ana arterler zaman zaman araç sayısının arttığı görülüyor. İnşaat sektörünün kısıtlamadan muaf tutulması sebebiyle beton mikserleri trafikte en çok göze çarpan araçların başında geliyor. Bazı beton mikserlerin ve ağır tonajlı araçların ise süratli şekilde seyrettikleri dikkatlerden kaçmadı.


Sahil kenarlarında ve ara sokaklarda ise seslik hakim. Az sayıda insanın sahil kenarlarında olduğu görülüyor.

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