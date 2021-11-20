Milyonluk gulet yangında kullanılamaz hale geldi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde özel bir marinada kızakta bulunan ahşap gulette çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, milyonluk gulet kullanılamaz hale geldi.

Olay, Marmaris ilçesi Yalancı Boğaz mevkiindeki özel bir marinada saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marinada kızakta bulunan 27 metre uzunluğundaki 'Marmaris Palace' isimli lüks gulette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Guletten yükselen alevleri fark eden marinadaki güvenlik görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Marmaris itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alınırken, yangın sonrası milyonluk gulet kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.