Mimarlık öğrencileri ‘Konstrüktif Mekânlar' Sergisi

Tasarıma yönelik derslerdeki uygulama ile ‘Konstrüktif Mekânlar' sergisi düzenleyen öğrenciler, teoriyi uygulama alanına aktararak, bilgiyi görselleştirdikleri sergi ile meraklılarının karşısına çıktı.

Mimarlık Fakültesi'nde açılan sergide, atık koliler, pet şişeler ve süt kutuları gibi geri dönüşüm malzemelerinin kullanımı ve ses ve ışık kompoze edilmesiyle oluşturulan bire bir ölçekli mekânlar, öğrencilerin zihin süzgecinden geçerek somut bir olguya dönüştürüldüğü tasarımlar yer aldı. Ayrıca ip, çivi, maket kartonu, strafor gibi malzemelerle yapılan tasarımların, çizgi, renk , derinlik ve yoğunluk anlayışlarıyla sergiye zenginlik kattığı görüldü.

Açılışta konuşan Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Öncü Başoğlan Avşar, sergi açılışı tablosunun kendini çok heyecanlandırdığını belirterek, “Şehrimizde Mimarlık bölümünün açılmasını çok istemiştik. Bu gerçekleşti ve ilk ürünlerimizi almaya başladık. Çalışmalarımızda destek olan Rektörümüz Hüseyin Çiçek'e bölümümüz adına çok teşekkür ediyorum. Bu sergideki amacımız, öğrencilerimizin tasarım gücünü hayata geçirmek ve bunu meslektaşlarımızla paylaşarak, yaşamın her alanını eğitimin bir parçası hâline getirmekti. Öğrencilerimizin gayreti ve başarısı bizleri bu mutlu ana getirdi” dedi.

Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Namık Açıkgöz, “Eylül ayında eğitim-öğretime başlayan öğrencilerin ilk eserlerini açılıştan bir ay sonra görmeye başladık. Sonra bu sergi koridorlarda filizlenmeye başladı. Ders saatleri dışında sabahlara kadar çalışan öğrenciler, ilk tasarımları ile kamuoyunun karşısına çıkıyorlar. Öğrencilerimizin hafta sonu ve geceleri çalışmasını uygun gören rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Çiçek'e teşekkür ederiz” dedi.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, “Mimarlık Bölümü öğrencileri ile güz yarıyılı başında bir araya geldik. Sizi o zamandan beri izliyorum. Çok renkli bir öğrenci profilimiz var. Üniversitemize çok büyük bir renk kattınız. ‘Mimarlık nedir?' dediğimizde, yaptığınız bu çalışmalardan ne olduğunu anlıyoruz. Çalışmalarınızdan çok etkilendim. Sizlerden büyük başarılar bekliyorum. Yönetim olarak sizler için yapılması gereken her şeyi yapacağız. Bana her zaman ve her şekilde ulaşabilirsiniz. Seneye Şehir ve Bölge Planlama Bölümü de öğrenci alacak ve buralar daha da şenlenecek” diyerek sergiye başta hocaları olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Sergileriyle ilgili bilgi veren öğrencilerden Emre Karakoyun, Meryem Şahin ve Berkay Akın, süt kutularıyla oluşturdukları tasarımlarında, önce süt vurgusu yaptıklarını ve buna ilaveten bu tür malzemelerin atık olmayıp değerlendirilen malzemeler olabileceğine dikkat çektiklerini ifade ettiler.

Halat ve kraft kâğıdı kullanarak bir tasarım yapan Duygu Peçenek, Günez Kızılarslan ve Yiğit Özmutlu, basit ve günlük malzemeler kullanılarak rahatlıkla dinamik bir mekân tasarımlanabileceğini; düz halatları eğik bir şekilde kullanarak çizgi-zemin uyumuna dikkat çektiklerini söylediler.

Açılışa Rektör yardımcıları Prof. Dr. Bakiye Uğur ve Prof. Dr. Adnan Çevik ile beraber, öğretim üyeler, öğrenciler ve Mimarlar Odası mensupları katıldı. 15 gün açık kalacak olan sergiye, öğrencilerin, üniversite personelinin ve mimarlıkla uğraşanların ilgi göstermesi bekleniyor.