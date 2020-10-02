Minibüs ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde kamyon ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Kaza, Milas - Söke karayolu Bafa Mahallesi'nde meydana geldi. Söke'den Milas'a doğru seyir halinde olan Harun Ö.'nün kontrolündeki 09 AAK 624 plakalı kamyon, aynı istikamette ilerleyen Hasan H.G.'nin kontrolündeki 48 TM 6067 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı. Meydana gelen kazanın ardından vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüste yolcu olarak bulunan 2 kişi sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Kazada yaralanan 5 yolcu ilk müdahalelerinin ardından Milas'taki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.