Minibüsle cip kafa kafaya çarpıştı: 22 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otel personelini taşıyan minibüsle şerit ihlali yapan cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 22 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Yalıçiftlik Mahallesi Yalıdağ Caddesi'nde meydana geldi. Şerit ihlali yaparak caddede ilerleyen Serdar Sürer yönetimindeki 34 SS 3331 plakalı ciple, karşı istikametten gelen ve içerisinde otel personelinin bulunduğu Erdoğan Karahan idaresindeki 48 S 3583 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonucu sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Aralarında bacağında ve kafasından hafif şekilde yaralananların da olduğu toplam 22 kişi, ambulanslar ve diğer araçlarla tedbir amacıyla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. 2 aracın da ağır hasar aldığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.