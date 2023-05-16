Minik eller kuş yuvalarını renklendirdi

Dalaman'da ormanlık alanlara kuşlar için yerleştirilecek ahşap kuş yuvaları, minik ellerde boyanarak yerlerine asılıyor.

Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü farkındalık oluştura bir çalışmaya imza attı. Doğada ağaçlara asılmak üzere üretilen kuş yuvaları anaokulu öğrencileri tarafından renk renk boyandı.

Dalaman Orman İşletme Müdürlüğünün kentte faaliyet gösteren 3 anaokuluyla ortaklaşa yaptığı çalışmada minik öğrencilerin doğa ve kuş sevgisi geliştirilirken, kuş yuvaları da rengarenk boyandı. Minik eller hem eğlendi, hem de ahşap kuş yuvalarını boyayarak kuş sevgisi kazandılar.