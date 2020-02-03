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Minik gönüllüler rozet taktı

Milas’ta, Havva Ersoy Anaokulu Uğur Böcekleri sınıfı, TEMA gönüllüsü olarak rozet taktı.

Milas'ta, Havva Ersoy Anaokulu Uğur Böcekleri sınıfı, TEMA gönüllüsü olarak rozet taktı.


Rozet takma etkinliği sırasında minik öğrenciler daha önceden hazırladıkları “Gözlem Defterlerinden” doğa ve insan üzerine çizdikleri resimleri anlattılar.


Etkinlik sırasında bazı öğrenciler annelerinin, atık yağları biriktirmeleri konusunda uyarılmalarına rağmen hala lavaboya döktüklerini söylemeleri gülümsetti. TEMA Milas İlçe Temsilcisi Mehmet Nergiz, bu konuda yetkililerin çalışma yaptıkları ve belli sürelerde bu yağların toplandığı bilgisini paylaştı “Milas'ta da ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarının bu konuda çalışma yapmaları için farkındalık, yenilikçi etkinlikler düzenlenmeli” dedi.


Ayrıca bu dönemde topladıkları atık pilleri teslim eden minik gönüllülerine teşekkür eden Nergiz, “Doğal hayatın korunması yönünde ailelerine ve çevresinde yaşayanlara yaptıkları uyarılardan ötürü çok teşekkür ederiz” dedi.

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