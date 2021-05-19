İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minik mültecinin mama yerken ki bakışları yürekleri dağladı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan’ın Kos adasına geçme hazırlığında olan kaçak göçmenler bota binemeden yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan'ın Kos adasına geçme hazırlığında olan kaçak göçmenler bota binemeden yakalandı. İçlerinde 1 bebeğin, çocuklarında olduğu gurupta, her şeyden habersizi sadece mama yiyen bebeğin bakışları ise yürekleri burktu.


Gece saatlerinde Gümbet limanından haremtan koyuna geçen mültecilerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri Yunanistan'a kaçmak üzere olan mültecileri kıs kıvrak yakaladı. Biri bebek, 2'si çocuk, 6'sı kadın, 2'si erkek toplam 10 mülteciyi, ekipler tarafından Gümbet limanına getirdi.


Mülteci bebeğin bakışları yürekleri dağladı


Limana getirilen mülteciler ekipler tarafından teker teker sayıldı. Yaklaşık 6 aylık olduğu tahmin edilen mülteci bebeğin ise her şeyden habersiz biberon ile mama yemesi yürekleri burktu. Gazetecilerin fotoğraf makinelerinde yanan flaşa bakan mülteci bebeğin gülümsemesi ise objektiflere takıldı. Ülkelerinde süren savaşın ve yokluğun ortasında doğan mülteci bebek yaşananlar karşısında tedirgin olmasıysa dikkatlerden kaçmadı.


Yaklaşık 15 dakika polis minibüsü bekleyen mülteciler daha sonra emniyete götürüldü. Yapılacak işlemlerin ardından mültecilerin Muğla göç idaresine teslim edileceği öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.