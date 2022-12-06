Minik öğrenciler Bodrum sahilini pırıl pırıl yaptı

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde Yalıkavak Küdür'de yapılan temizlik etkinliğine, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri, Mis Gibi Bir Bodrum ekibi, Bodrum Lions Kulübü ve Profilo Marina İlkokulu'ndan 20 öğrenci ve öğretmenleri katıldı.

Sahil boyunca devam eden temizlik etkinliğinde sigara izmaritleri, plastik ve cam atıklar, metal atıklar, kıyafetler, koltuk ve yatak gibi malzemeler toplandı. Temizlik etkinliğinin sonunda, Bodrum Belediyesi'nden Çevre Mühendisi Numan Yılmaz tarafından öğrencilere ve katılımcılara toplanan atıklarla ilgili olarak atık yönetimi, sıfır atık ve atıkların geri dönüşüm ve kazanımı hakkında bilgiler verdi. Bodrum Belediyesi, etkinliğe katılan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

Etkinlik sonunda toplanan 280 kg atık, geri dönüşüm tesislerine gönderilmek üzere Konacık 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne gönderildi.