Minik öğrenciler sanatla yaşam becerilerini geliştirecekler

Muğla'nın Menteşe İlçesi Düğerek Mahallesi'nde bulunan Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri uluslararası bir projeye imza attı.

NErasmus+ Ana Eylem 2-Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2) altında yer alan Stratejik Ortaklıklar adı altında Türkiye Ulusal Ajans'ı tarafından desteklenen

Türkiye, Letonya, Portekiz ,Litvanya ve Polonya'nın katılımı ile ”Arts for Life : Developing life skills through the art“ (Yaşam için Sanat: Sanatla yaşam becerilerini geliştirme) adlı Erasmus + projesinin ilk toplantısı Letonya Kuldiga şehrinde Pelci Special Boarding School (Developing Center) okulunda gerçekleştirldi.

Proje planlama toplantısına Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu Okul Müdürü Çağdaş Çeliköz ve İngilizce öğretmeni Seval Gegez katıldı.

Proje hakkında bilgi veren Çağdaş Çeliköz , “Arts for Life : Developing life skills through the art“ adlı projemiz Erasmus Ana Eylem 2 - Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2) altında yer alan Stratejik Ortaklıklar kapsamında hibe almış bir projedir. Projemiz 2018-2020 yılları arasında devam edecek iki yıllık bir projedir. Projemizin amacı, öğrenciler, aileleri ve diğer topluluk üyeleri için yaşam becerilerini sanat ile tecrübe edip uygulayabilmeleri için gerekli fırsatları sağlamaktır . Müzik, drama, resim ve fotoğraf gibi alanlara odaklanarak, bu alandaki uygulamaların, kişilerarası becerilerin çoğunu sağladığını ve desteklediğini, çatışmalar ile uğraştığını, kendine güveni ve sosyal hoşgörüyü sağladığını ve diğer süreçler üzerinde olumlu etkilerini çocuklarımıza yaşatmak istiyoruz . Bu projeyi yürütürken, BİT araçlarının ve kaynaklarının sanat ile kullanımını birleştiren dijital beceriler geliştirmek istiyoruz. Proje kapsamında yürütülecek olan tüm faaliyetler öğrencilerimizin sanatla girişimcilik potansiyellerinin artmasına , kendine güven ve iletişimin önemini anlamaya yönelik faaliyetlerdir. Proje süresince öğrenci ve öğretmenlerimiz proje kapsamında okulumuzda ve ayrıca ortak ülkelerdeki okullardaki proje çalışmalarına katılacaklardır. Projemizin okulumuz için büyük önem taşıdığını düşünüyoruz. Bunun yanı sıra öğrenci ve öğretmenlerimiz farklı ülkelerin kültürlerini tanıyarak kültürler arası benzerlik ve farklılıkları gözlemleme imkanına sahip olacak ve ülkemizi ve ilçemizi proje ortaklarımıza tanıtma fırsatı bulacaklardır" dedi.