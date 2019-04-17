Minik öğrenciler yaşlıları ziyaret etti

Çocuklar ve yaşlılarımız arasında köprü görevi görmeye düşüncesinden yola çıkan Milas Sosyal Hizmet Merkezi, düzenlediği ziyaret programıyla Havva Ersoy Anaokulu'nun minik öğrencilerini konukevinde kalan yaşlılarla bir araya getirdi.

Milas Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nün İzan Klinik Konukevi'nde düzenlediği ziyarete; Milas Havva Ersoy Anaokulu Müdür Yardımcısı Ümran İnce, Çalışkan Karıncalar Sınıfı Öğretmeni Emine Buket Kaya ve öğrencileri katıldı.

Toplam 22 öğrenci, İzan Klinik Konukevi'nde kalan 15 yaşlıyı ziyaret ederek, çeşitli etkinlikler yaptı. Çalışkan Karıncalar Sınıfı Öğrencileri kendi el emeği ve göz nuru ile yaptıkları nazar boncuğu anahtarlık ve resimleri, ziyarette bulundukları yaşlılara takdim etti.

Öğrencilere de yaşlılar tarafından hediyeler ve etkinliğe katılım belgesi verildi. Çocukların yaşlılar ile sohbetiyle renkli görüntülere sahne olan etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

“Çocuklarımız ve yaşlılarımız arasında köprü görevi görmeye çalışıyoruz. Yaşlılarımıza sahip çıkmanın yarına yapılacak en büyük yatırım olduğunu ve bunun çocuklukta öğrenilen davranışlar ile geleceğe taşınacağına inanıyoruz.” diyerek anlamlı ziyaret hakkında açıklama yapan Milas Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Kızılca, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın sloganı olan ‘Biz Büyük Bir Aileyiz' söylemini sözde değil yerinde uygulayarak göstermek için doğumdan ölüme kadar geçen sürede burada olduğumuzu dile getiriyoruz. Sosyal Hizmet Merkezi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okulumuzun ve İzan Sağlık Evimizin ortaklaşa yaptığı bu etkinlik çocuklarımızın, yaşlılarımız ile kuşaklararası köprü görevini kurmayı amaçlamıştır. Etkinlikte emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz.” dedi.