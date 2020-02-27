Minik öğrencilerden can dostlara hediye

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından TBMM'nin açılışı ve 23. Nisan'ın 100'üncü yılı için düzenlenen “100.yıl 100 etkinlik” kapsamında ilköğretim öğrencileri hayvanlara mama kabı yaparak can dostlarına destek oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan'ın 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında ilköğretim öğrencilerine hayvan sevgisini aşılıyor. Bu kapsamda İlköğretim öğrencileri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan SOGEM gönüllüsü gençler ile birlikte hayvanlar için mama kabı yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevinde gerçekleştirilen mama kabı etkinliğinde çocuklar kapları boyarken diğer yandan uzman veteriner hekim eşliğinde barınakta bulunan hayvanları ziyaret ettiler. Bir, iki ve üçüncü sınıf olmak üzere 60 öğrencinin katıldığı etkinlikte öğrenciler kedi ve köpeklere büyük ilgi gösterdi. Çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması, sokak hayvanlarının bakımı ve farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinliğinin ardından boyanan mama kapları belirlenen noktalara monte edilerek sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılacak.