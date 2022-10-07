Minik öğrencilerden itfaiyeye ziyaret

İtfaiye ekipleri, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası nedeniyle 41 kreş ve anaokulundan toplam 4 bin 148 minik öğrenciyi ağırladı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, İtfaiye Grup Amirliklerine ziyarete gelen öğrencilere; itfaiyenin görevlerinin ne olduğu ve bir yangın anında neler yapılması gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı. Ziyarette keyifli anlar yaşayan öğrencilere yangın ve benzeri afetlerde kullanılan araç ve gereçlerle ilgili de bilgiler verildi. Öğrenciler, itfaiye araç gereçlerine yoğun ilgi gösterirken, itfaiyecilik mesleği hakkında da bilgi sahibi oldu.