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Minik öğrencilerden savaşa karşı bir milyon zeytin dalı

Muğla Ortaca Atatürk İlkokulu okul öncesi öğrencileri yakalarına zeytin dalı taktı.

Öğrenciler hazırladıkları savaş karşıtı dövizlerle farkındalık oluşturmaya çalıştı.


Atatürk İlkokulu okul öncesi öğrencileri, öğretmenleri Mine Serhat eşliğinde “Savaşa karşı bir milyon zeytin dalı” projesi kapsamında etkinlik düzenledi.


Yakalarına zeytin dalı takan öğrenciler, hazırladıkları savaş karşıtı dövizlerle farkındalık oluşturmaya çalıştı.


Öğrenciler, hazırladıkları üzerlerinde “Yurtta barış dünyada barış”, “Savaşa karşı bir milyon zeytin dalı”, “Barış içinde yaşamak istiyorum”, “Çocuklar ölmesin”, “Savaşa hayır” yazılı pankartlarla sosyal sorumluluk projesine destek oldu.


Oku öncesi öğrencileri, dünyada yaşanan savaşların son bulmasını istedi. Öğrenciler, savaşlarda kaybedilen canlara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için “Savaşa karşı bir milyon zeytin dalı” projesinde yer aldıklarını vurguladı.

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