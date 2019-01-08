Minik öğrencilerinden 'Minik Patiler Üşümesin' projesi

Marmaris Şehit Ahmet Benler İlkokulu'nda öğrenim gören öğrenciler örnek bir projeye imza attı. Öğrenciler “Minik Patiler Üşümesin” isimli proje ile sokak hayvanları için barınaklar yaptı. Yapılan barınaklar ilçede bulunan sokaklara konuldu.

Marmaris'te bulunan Şehit Ahmet Benler İlkokulu öğrencileri, öğretmenlerinden aldıkları destekle örnek bir projeye imza attı. Öğrenciler “Minik Patiler Üşümesin” projesi ile sokak hayvanları için barınak ve evler yaptılar. 3 L Sınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan projenin tanıtımı için toplantı düzenlendi. Toplantıya Marmaris Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Merhametli insanlar yetiştirmek amacıyla çalıştıklarını belirten Aldoğan : “Sokak hayvanlarımız susuyorlar, acıkıyorlar, üşüyorlar ama bunu söyleyemiyorlar. Bizim yavrularımız da bunu düşünerek sokak hayvanları için barınaklar hazırlamayı düşünmüşler. Öğretmenlerimizden de destek alarak çok güzel bir çalışmaya imza atmışlar. Biz de bu çalışmayı duyunca heyecanla koşarak buraya geldik. Bizim amacımız merhametli, doğayı, hayvanları ama her şeyden önce insanları seven iyi insanlar yetiştirmek. “dedi.

“Amacımız merhameti aşılamak”

Projeyi duyduğunda çok mutlu olduğunu belirten Okul Müdür Yardımcısı Selma Sarıkaya: “Minik Patiler üşümesin projesi ile öğrencilerimiz hazırlamış olduğu küçük evler ve barınaklar var. Çocuklarımız bu hazırladıkları evleri kendi yaşadıkları sokaklara bırakacaklar. Bu projeyi duyduğum zaman çok mutlu oldum. Bu çalışmayla amacımız çocuklara vicdanı ve merhameti aşılamak. ” dedi.

Sınıf olarak bir çok projeye imza attıklarını söyleyen sınıf öğretmeni Canan Nalbant: “ İyi hukukçu, iyi doktor, iyi öğretmen amacının yanında iyi insan yetiştirmek amacıyla bu projeyi gerçekleştirdik.” dedi.Yaptığı evin su geçirmediği dile getiren projede yer alan Gülce Bade Oray ise : “Sokak hayvanları için tahtadan ev yaptım. Hayvanların zarar görmemesi için evi ormana yakın bir yere bırakacağım. Yaptığım ev su geçirmiyor. Çünkü kağıtlardan önce içine poşet katladık. Sonrada evi bantla kapladık. Daha sonra süslemesini yaptık.” dedi Yapılan evler daha sonra ilçe sokaklarına bırakıldı.