Minik şairler Muğla'nın tarihini ve kültürünü şiirlere aktardı

Ortaca Şehit Er Gürsel Çelik Ortaokulu öğrencileri Muğla'nın tarihi ve doğal güzelliklerini öğretmenleri rehberliğinde gezip görerek öğrendiklerini "Kalem Benim Muğla Benim" adlı şiir kitabında dizelere döktü. Öğrenciler kaleme aldıkları "Kalem Benim Muğla Benim" adlı şiir kitabını, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'a takdim etti.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2 yıla yakındır il genelinde yürütülen Okur Gezer Yazar projesi çerçevesinde öğrenciler birikimlerini kağıda dökerek şiirler yazarak, kitap halinde yayımlayıp ilk yazarlık tecrübelerini kitaplaştırdı. 2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesine sayılı gün kala Okur Gezer Yazar projesi kapanış törenine hazırlanırken proje ürünlerini vermeye devam ediyor.

Kaleme aldıkları şiir kitaplarını tanıtmak isteyen Ortaca Şehit Er Gürsel Çelik Ortaokulu öğrencileri İl Müdürü Emre Çay'ın konuğu oldu. Gerçekleştirilen ziyarette, öğrenciler "Kalem Benim Muğla Benim" adlı şiir kitabını İl Müdürü Emre Çay'a takdim etti. Ziyarette öğrencilere; Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Topcu, Okul Müdürü Uzay Yeşil ve projeden sorumlu Türkçe Öğretmeni Zülküf Özçepik eşlik etti.

İl Müdürü Emre Çay, minik şairlerle tek tek sohbet ederek yazmış oldukları şiir kitabı hakkında bilgi aldı. Muğla'nın tarihi ve doğal güzelliklerini öğretmenleri rehberliğinde gezip görerek ve araştıran öğrenciler, öğrendiklerini gördüklerini ve duygularını "Kalem Benim Muğla Benim" adlı şiir kitabında dizelere döktüklerini ifade etti.

Kitaptaki şiirleri okuyan İl Müdürü Emre Çay, yazılan şiirlerin çok kıymetli olduğunu belirterek öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik etti. Okur Gezer Yazar projesinin il genelinde başarıyla yürütüldüğünü ifade eden İl Müdürü Emre Çay, “2021-2022 öğretim yılında çıktığımız Okur Gezer yolu, 2022-2023 öğretim yılında gelişti, genişledi ve öğrencilerimizin yazma becerilerini de sergiledikleri bir projeye; okur gezer yazar projesine dönüştü. Kütüphanelerden üst seviyede faydalanan, okuyan, araştıran, Muğla'nın tarihi ve doğal güzelliklerini gezip gören öğrencilerimiz, üstün yazma etkinlikleriyle de özgün eserler oluşturdular. Bugün de o özgün eserlerden biriyleyiz. Projeye emek veren tüm öğrenciler, öğretmenlere ve idareci arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimiz sunuyorum“ dedi.