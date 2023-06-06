Minik yazarlar, Milli Eğitim Müdürü Çay ile buluştu

İl Müdürü Emre Çay, minik yazarlarla tanışıp sohbet ederek kaleme aldıkları her iki kitapta nelerden esinlendiklerini ve kitapların içeriği hakkında bilgi aldı.

Bodrum Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu 3/E sınıfı öğrencilerinin öğretmenleri Mahire Demirsoy rehberliğinde yazdıkları 27 masaldan oluşan “Arılar Ülkesi 3” kitabının sosyal sorumluluk projesi olduğu ve kitabın satışından elde edilecek gelirin Adıyaman Gölbaşı'nda eğitim gören depremzede öğrencilere bağışlanacağı belirtildi.

Bodrum Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu öğrencilerinin öğretmenleri Volkan İlhan rehberliğinde yazmış oldukları kitap ise aynı zamanda kitaba ismini veren ve okul bünyesinde yürütülen “Atma, Dönüştür, Oyna Kazanan Olsun Doğa!” projesinin ürünü. Doğaya karşı farkındalık oluşturmak ve sıfır atık konusunda bilgilendirmek amacıyla öğrencilerin düşünce ve kurgularıyla yazılmış olan çevreci kitabın 4 bölümden oluştuğu ve birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar her kademeden öğrencinin kitabın yazımında katkısı olduğu belirtildi.

Öğrencilerin yazmış olduğu kitapların çok kıymetli olduğunu, her iki kitabın da farkındalık oluşturmak adına güzel işlere vesile ifade eden İl Müdürü Emre Çay, “Değerli öğretmenlerimizin rehberliğinde duygu, düşünce ve hayallerini kaleme alan minik yazarlarımızla gurur duyuyor, öğretmen ve öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum, başarılarının ömür boyu devamını diliyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Emre Çay, öğrencilere ve bu başarıda emeği geçen öğretmenlerine, destek sunan kurum müdürüne ve ilçe milli eğitim müdürüne teşekkürlerini iletti. Günün anısına öğrencilere çeşitli hediyelerin takdim edilmesinin ardından ziyaret toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Bodrum Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu ve Bodrum Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu öğrencileri, Okur Gezer Yazar Projesi çerçevesinde kaleme aldıkları “Arılar Ülkesi 3” ve “Atma, Dönüştür, Oyna Kazanan Olsun Doğa!” adlı kitaplarını, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'a takdim etti. Ziyarette, minik yazarlara Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, okul müdürleri ve sınıf öğretmenleri eşlik etti.