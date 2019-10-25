Minik yüreklerden Mehmetçiğe mektup

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Sıtkı Zaralı İlkokulu öğrencileri Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçiğe mektup yazarak destek verdi.

Beldibi Sıtkı Zaralı İlkokulu Sınıf Öğretmeni Burçin Karaçay'ın 'Minik Yazarlar Anlatıyor' projesi kapsamında Ekim ayı programında yer alan 'Mehmetçiğe Mektup' etkinliğine 4/A sınıfı öğrencileri katıldı.

Okul bahçesinde düzenlenen programda öğrenciler, asker abilerine yazdıkları mektupları okudular. İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, “Milli birlik ve beraberliğimizin sağlanması, bölgemize huzur ve barış getirmek için barış pınarı harekâtında yer alan Mehmetçiğimize destek amacı ile bu etkinliği gerçekleştiren sınıf öğretmenimiz Burçin Karaçay'ı ve minik yüreklerimizi canı gönülden kutluyorum. Ay yıldızlığı bayrağımızın sonsuza denk dalgalanması ve yok olan insanlık onurunu kurtarmak için mücadele eden Mehmetçiğimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Toplumda barış ve huzurun teminatı milli birlik ve beraberlik his ve fikirleridir. İnsanların bir arada yaşamasını mümkün kılan değerler, eğitim ve öğretimle kazanılmaktadır. Bir ülkede eğitim ve öğretime verilen önem ve değer birlik ve beraberliğe verilen önem ve değer anlamına gelmektedir. Geçmişten günümüze Türk milleti olarak ve kurduğumuz devletler bakımından adalet için çalışıp birlik ve beraberlik kurmak amacıyla da hareket etmişizdir. Bu nedenle adalete, iyiliğe ve doğruluğa önem veren toplum olarak dünyada tanınırız. Marmaris'ten Mehmetçiğimize selam olsun” şeklinde konuştu.

Sınıf öğretmeni Burçin Karaçay ise, "Öğrencilerimin Mehmetçiğe yazdığı duygu yüklü mektuplar bizleri gururlandırdı hem de yüreklendirdi. O minik yürekleriyle Mehmetçiğimize destek olma çabaları sınıf öğretmeni olarak çok gurur verici. Mektuplar en kısa zamanda harekât bölgesine gönderilecek" dedi.