Minikler başarılı projelerle adından söz ettiriyor

Ortaca Atatürk İlkokulu okul öncesi öğrencileri Avrupa'daki okullar için oluşturulmuş topluluk olan eTwinning'de katıldıkları projelerle dikkat çekiyor.

“Çalışkan Arılar” sınıfı, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yürütülen ve Eylül ayında başlayan üç önemli eTwinning projesinde yer aldı.

Atatürk İlkokulu anasınıfı öğretmeni Mine Serhat ve öğrencileri bu yıl “100 güne 100 kitap”, “Let'S teach and learn STEM” ve “1 iyilik yap iyilik bul” eTwinning projelerine katıldı.

“100 GÜNE 100 KİTAP”

Öğrencilere küçük yaşta kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen kuruculuğunu Merve Yağcı'nın üstlendiği “100 güne 100 kitap” projesi kapsamında çocuklar, belirlenen hikaye kitapları ile her gün evlerine gönderilecek. Ailesi tarafından hikaye çocuğa okunacak. Ertesi gün kitap çocuk tarafından okula getirilecek ve öğretmen tarafından yeni hikaye kitabı verilecek.

Projede öğrencinin hem iyi 100 hikaye kitabı ile tanıştırılması hem de ailesi ile kaliteli zaman geçirmesini amaçlanıyor.

Öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini erken yaşta kazanmalarını hedefleyen kuruculuğunu Ülke Kale Karaaslan ve Ayşe Ünlü'nün üstlendiği projede ortaklara STEM eğitimi verilecek.

Bilim, teknoloji, mühendislik, matematik etkinliklerinin ders müfredatına entegre edilmesi sağlanarak belirlenen temalarda okul öncesi düzeyine uygun çalışmalar yapılacak.

Öğrencilerin katıldığı en dikkat çeken proje “1 iyilik yap iyilik bul” doğaya, yaşlılara, hayvanlara, çocuklara, engellilere yapılan iyiliklerle çevresine duyarlı bireyler yetiştirmeyi ve erken yaşta iyilik yapmanın öneminin kavranmasını amaçlıyor.

Hamza Evmez ve Yasemin Vurgun Dağlı'nın kuruculuğunu üstlendiği proje kapsamında saygılı,

sorumluluk sahibi, bilinçli nesillerin yetiştirilmesi için iyilik konusunda farkındalık oluşturacak projeler hayata geçirilecek.