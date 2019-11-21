İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minikler Ebru sanatını öğreniyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ara tatil etkinlik programı kapsamında Menteşe Belediyesi Ebru Atölyesine gelen Menteşe Şemsiana Anaokulu öğretmen ve öğrencilerine Ebru Sanatçısı Yavuz Merih Ulubay tarafından ebru sanatı ile ilgili bilgiler verildi ve ebru yapımı öğretildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ara tatil etkinlik programı kapsamında Menteşe Belediyesi Ebru Atölyesine gelen Menteşe Şemsiana Anaokulu öğretmen ve öğrencilerine Ebru Sanatçısı Yavuz Merih Ulubay tarafından ebru sanatı ile ilgili bilgiler verildi ve ebru yapımı öğretildi.


Anaokulu öğretmenleri ve anaokulu öğrencileri hep birlikte ebru yaptılar. Etkinliğin sonunda Ebru Sanatçısı Yavuz Merih Ulubay tarafından Okul Müdürü Yıldız Yılmaz'a ebru sanatı kullanılarak yapılan Atatürk portresi hediye edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.