Minikler Ebru sanatını öğreniyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ara tatil etkinlik programı kapsamında Menteşe Belediyesi Ebru Atölyesine gelen Menteşe Şemsiana Anaokulu öğretmen ve öğrencilerine Ebru Sanatçısı Yavuz Merih Ulubay tarafından ebru sanatı ile ilgili bilgiler verildi ve ebru yapımı öğretildi.

Anaokulu öğretmenleri ve anaokulu öğrencileri hep birlikte ebru yaptılar. Etkinliğin sonunda Ebru Sanatçısı Yavuz Merih Ulubay tarafından Okul Müdürü Yıldız Yılmaz'a ebru sanatı kullanılarak yapılan Atatürk portresi hediye edildi.