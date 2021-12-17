Minikler sahilleri pırıl pırıl yaptı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde minik öğrenciler Turgutreis sahilini pırıl pırıl yaptı.

Dereköy Ahmet Zeki Büyükkuşoğlu İlkokulu ile Gümüşlük Kemal Durmaz İlkokulu ve Ortaokulu yürüttükleri “Doğa Dönüşüyor” projesi kapsamında, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Turgutreis sahilde çevre temizliği yaptı. Etkinlik çerçevesinde öğrenciler Turgutreis sahilinin temizliğini üstlenerek örnek bir davranış sergiledi. Kıyı şeridindeki çöpleri tek tek poşetlere toplayan minik öğrenciler herkesi çevreye karşı daha duyarlı olmaya davet ettiler. Öğrencilerin, doğanın korunması için duyarlılığın arttırılması ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlik sonrası, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından, öğrencilere çevre temizliğinin ve geri dönüşümün önemi anlatıldı.

Belediye görevlileri, bilinçsizce atılan her çöpün kıyılarımızı, denizlerimizi kirlettiği ve geleceğimize zarar verdiğini belirterek, neredeyse her köşe başında bulunan konteynırlara atıkların ayrıştırılarak atılması ve ekonomiye kazandırılmasının artık bir gereklilik olduğunun altını çizdiler. Öğrenciler ve temizlik görevlileri tarafından toplanan atıklar, ayrıştırma işlemlerinin ardından geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Merkezi'ne nakledildi.