Miniklerden Şehit Fethi Sekin anısına sergi

İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017'de PKK tarafından gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşen Polis Memuru Fethi Sekin anısına Balarısı Kreşi öğrencilerinin hazırladığı el işi ve resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Menteşe Kaymakamlığı yeni hizmet binasının ev sahipliği yaptığı serginin açılışını şehidin babası Mehmet Zeki Sekin ile Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız yaptı. Açılışta konuşma yapan Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, "Bugün aramızda Şehit Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin amcamız var. Kendilerine hoş geldin diyoruz. Şehidimiz anısına Balarısı Kreşi öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisini açacağız. Çocuklarımıza teşekkür ediyor, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

Açılışın ardından şehidin babası Mehmet Zeki Sekin ve protokol üyeleri tarafından sergide miniklerin yaptığı resimler teker teker incelendi.