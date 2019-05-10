Miniklerden sıfır atık projesi

Muğla'da anaokulu öğrencileri sıfır atık projesi kapsamında sınırsızlık meydanında etkinlik düzenledi.

Minik öğrenciler atıklardan hazırladıkları hamurları vatandaşlara dağıtarak geri dönüşüme dikkat çekti.

Gelecek nesillere temiz yaşanabilir ve gelişmiş bir Dünya bırakmak için Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Akdkıds anaokulu öğrencileri sıfır atık uygulaması konusunda farkındalığın arttırılması amacıyla sınırsızlık meydanında etkinlik düzenledi. Minik öğrenciler sıfır atık projesi kapsamında hazırlamış oldukları kullanılmış bardak, tabak, ambalaj, plastik şişe ve kapak gibi atık malzemeleri kullanarak değerlendirmiş, sıfır atık konusunda farkındalık oluşturdu. Minik öğrenciler atıklardan hazırladıkları hamurları vatandaşlara dağıtarak geri dönüşüme dikkat çekti.