İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Miniklere ‘Her atık çöp değildir' dersi

Menteşe Şemsiana Anaokulu 5-B Sınıfı öğrencileri ‘Okul Dışarda’ etkinliği kapsamında Menteşe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nü ziyaret ettiler.

Menteşe Şemsiana Anaokulu 5-B Sınıfı öğrencileri ‘Okul Dışarda' etkinliği kapsamında Menteşe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret ettiler.


Ziyarette minik öğrencilere Menteşe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü binasında bulunan atık toplama kutuları, çöp kutuları ve atık pil makinası tanıtıldı. Öğretmenleri ile birlikte binada bulunan geçici atık depolama alanını da gezen miniklere Menteşe Belediye ekipleri tarafından kek ve meyve suyu ikram edildi. Ziyaret ile ilgili bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Geleceğimiz olan çocuklarımızın genç yaşta temiz çevre bilinci kazanması ve her atığın çöp olmadığını öğrenmesi bizim için önemli. Bu nedenle temiz çevre ve temiz toplum konusunda çocuklarımıza yönelik pek çok proje gerçekleştiriyoruz. Bu ziyaretleri ve burada öğrendikleriyle miniklerimiz artık geri dönüşüm farkındalığını daha iyi kavrayacaklardır” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.