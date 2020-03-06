Miniklere ‘Her atık çöp değildir' dersi

Menteşe Şemsiana Anaokulu 5-B Sınıfı öğrencileri ‘Okul Dışarda' etkinliği kapsamında Menteşe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret ettiler.

Ziyarette minik öğrencilere Menteşe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü binasında bulunan atık toplama kutuları, çöp kutuları ve atık pil makinası tanıtıldı. Öğretmenleri ile birlikte binada bulunan geçici atık depolama alanını da gezen miniklere Menteşe Belediye ekipleri tarafından kek ve meyve suyu ikram edildi. Ziyaret ile ilgili bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Geleceğimiz olan çocuklarımızın genç yaşta temiz çevre bilinci kazanması ve her atığın çöp olmadığını öğrenmesi bizim için önemli. Bu nedenle temiz çevre ve temiz toplum konusunda çocuklarımıza yönelik pek çok proje gerçekleştiriyoruz. Bu ziyaretleri ve burada öğrendikleriyle miniklerimiz artık geri dönüşüm farkındalığını daha iyi kavrayacaklardır” dedi.