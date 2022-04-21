Miniklerin gösterisi büyük beğeni topladı

Muğla'nın Bodrum ilesinde bulunan Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu öğrencileri, “Bir Aydınlığın Adıdır Mustafa Kemal” adlı gösterinin sekizincisini sergiledi.

2014 yılında birincisi gerçekleşen, pandemi dolayısıyla 2020 yılında çocukların evlerinde çektikleri halkoyunları videoları ile sosyal medyada gösterilen program 2021 yılında yine pandemi sebebiyle gerçekleşememişti. Geçen iki yılın ardından “Bir Aydınlığın Adıdır Mustafa Kemal” halkoyunları gösterisi Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde seyircisi ile buluştu.

Kurtuluş Savaşı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun video görüntüleri ve halkoyunları ile anlatıldığı geceye Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu Müdürü Emin Geçin, okul öğretmenleri ve velileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kültür merkezinin tamamen dolu olduğu gösteride yaklaşık 160 öğrenci sahne aldı. Zeybek, Karadeniz, Trakya, Teke, Doğu yöresi oyunlarının sergilendiği gösterilerini sundu.

Kurtuluş Savaşı zamanı yaşanan sıkıntılar ile çekilen zorlukların da yer aldığı video gösteriminde geceye katılan seyirciler zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Gösterinin bitiminde ayakta alkışlanan oyuncular ile eğitmenleri tebrik ve teşekkür eden Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, gecenin hazırlanmasında emeği geçen okul öğretmenleri İlkem Karaçiçek ve Ayla Danacı Taşkan'a çiçek takdim etti.

“Bir Aydınlığın Adıdır Mustafa Kemal” adlı gösterilerine katılan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ile salonu dolduran velilere teşekkür eden İlkem Karaçiçek; “Pandemi sebebiyle iki yıl sahneye çıkamadık. İki yılın ardından daha istekli ve daha coşkulu bir şekilde hazırlandığımız gösterimizi tekrar sahneye koymanın sevincini de yaşadık. Bu gösterimizin hazırlanma sürecinde bizlere destek olan okul müdürümüz Sayın Emin Geçin'e, okul öğretmenlerimize ve velilerimize çok teşekkür ederiz. Ayrıca salonu bize tahsis eden Bodrum Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras ile Herodot Kültür Merkezi'nde görevli belediye personelimize de destekleri için okulumuza öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ederiz. İnşallah seneye yeni gösterilerimiz ile tekrar aynı coşku ve kalabalık katılımlarla buluşacağız.” dediler.