Misafir öğrencilere eğitim desteği

İsteyen öğrencilere binlerce online içeriğe sahip dijital eğitim kartı hediye edilecek.

Deprem bölgesinden ilçeye gelen vatandaşlara pek çok konuda destek olan Marmaris Belediyesi öğrenciler için de dijital eğitim kartı hazırladı. Geçtiğimiz aylarda da dağıtılan kartlar şimdi de misafir öğrencilerin eğitimde fırsat eşitliğini yakalayabilmesi için kullanılacak. Başvuruların Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne yapılacağı kartlar; öğrencilere sınırsız video izleme hakkı, yapay zeka ve rehberlik, ders anlatım föyü, 7/24 online eğitim, deneme sınavları, çözümlü sorular, canlı ders imkanı sunacak. Öğrenciler sisteme cep telefonları aracılığıyla giriş yapacak. Dijital eğitim kartlarından başta LGS ve YKS'ye girecek öğrenciler olmak üzere, tüm sınıflardaki öğrenciler faydalanabilecek.