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Misina yutan Yeşil Deniz kaplumbağası DEKAMER'e teslim edildi

Fethiye Ölüdeniz’de misinaya bağlı pet şişesine dolanmış olarak yeşil deniz kaplumbağası bulundu.

Fethiye Ölüdeniz'de misinaya bağlı pet şişesine dolanmış olarak yeşil deniz kaplumbağası bulundu.


Bölgede su sporları işleten ekip tarafından bulunan ve kurtarılan küçük yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas) Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER)'e teslim edildi.


DEKAMER ekibi tarafından kurtarılan yeşil deniz kaplumbağasının ilk kontrolleri yapıldıktan sonra merkeze getirildi. Misina ile birlikte olta iğnesi yuttuğu tespit edilen ve Berrak adı verilen henüz 3 kilogram ağırlığındaki kaplumbağa gözlem altında tutuluyor.

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