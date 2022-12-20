Mısır Hokey Milli takımı Muğla'da hazırlık karşılaşmaları oynadı

Mısır Veteranlar Hokey Milli Takımı sporcuları kamp ve hazırlık maçları yapmak üzere Kahire'den Muğla'ya geldi.

Mısır Veteranlar Hokey Milli Takımı, Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmada, Ege Yıldızları ve Köyceğiz Göl Spor Kulübü Hokey takımları ile hazırlık maçları yaptı. Mısır milli takımı Ege Yıldızları'na 4-2 yenilirken, Köyceğiz Göl Spor Kulübünü 8-5 mağlup etti.

Hazırlık maçları sonunda kupa ve madalya töreni yapıldı. İki ülke takımları birbirine çeşitli hediyeler verirken, organizasyon ile ilgili konuşan Ege Yıldızları Spor Kulübü Hokey branş sorumlusu Ayhan Hasdemir ,”Mısır milli takımı 1 aydır bizlerle hazırlık maçı yapmak için uğraşıyordu bizler de bu teklifi kabul ettik. Menteşe ilçemizde güzel bir organizasyon yaptık, iki ülke arasında dostluk köprüleri kuruldu. Mısır Milli Hokey Takımına ve tüm sporcularımıza teşekkür ederim” diye konuştu.