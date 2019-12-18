MİŞTİ 30 yaşında

Milas Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun ( MİŞTİ ) kuruluşunun 30. yılı düzenlenen kokteyl ile kutlandı.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ev sahipliğinde Amfi Tiyatro altında bulunan MİŞTİ çalışma salonunda düzenlenen kokteyle MİŞTİ'ye emek verenler katıldı. Kokteylde MİŞTİ oyuncularına 30. yıl anısına birer plaket takdim edildi.

Programın açılış konuşmasını MİŞTİ Genel Sanat Yönetmeni Necati Eser yaptı.

1989 Mart ayında MİŞTİ'nin temellerinin atıldığını belirten Eser; MİŞTİ'nin kuruluş amacının insanları kültür ve sanatın tüketicisi olmaktan çıkartıp bizzat üreticisi yapmak olduğunu dile getirdi.

İlk önce Belediye içerisinde kültür ve sanat kurulu oluşturulduğunu ve 17 Mart 1990 tarihi itibariyle MİŞTİ'nin çalışmalarına başladığını belirten Eser; MİŞTİ çatısı altında yapılan tiyatro çalışmalarının birçok insanın hayatını değiştirdiğini ve insanlara olumlu yönde etkileri olduğunu söyledi. Eser son olarak başta Nebi Uslu olmak üzere şimdiye kadar Milas Şehir Tiyatrosunda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Necati Eser'in konuşmasından sonra söz alan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat; “Bu gün burada MİŞTİ'nin kuruluş yıldönümünü kutlamak için toplandık. MİŞTİ'ye ve Milas'a kazandırdıkları için Milas Şehir Tiyatrosu kurucusu Nebi Uslu hocamıza teşekkür ediyor tekrar rahmetle anıyorum” dedi.

MİŞTİ'nin hayatında önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Başkan Tokat; eşi Elif Tokat ile MİŞTi çalışmaları sırasında tanıştığını ve mutlu bir aile kurmasına vesile olduğunu dile getirdi. 30 yıllık geçmişi ile Milas Şehir Tiyatrosu'nun Milas ve bölgesine ışık saçmaya devam ettiğini söyleyen Başkan Tokat; “Bundan sonraki süreçte MİŞTİ yoluna güçlenerek, kurumsallaşarak emin adımlarla gitmeye devam edecek. Yine geçmişte olduğu gibi sahneye oyunlar koyacak ve ülkemizin önemli tiyatro gruplarını da Milas'ta ağırlamaya devam edecektir. MİŞTİ'nin ilk günlerdeki heyecanı, kararlılığı ve aile ortamını devam edecek” dedi. Başkan Tokat son olarak geceye katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Gecenin sonunda MİŞTİ'ye emek verenlere teşekkür plaketleri Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, tarafından takdim edilirken, MİŞTİ Genel Sanat Yönetmeni Necati Eser'de Başkan Tokat'a emekleri ve destekleri için teşekkür ederek günü anısına bir plaket verdi.