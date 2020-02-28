MİŞTİ seyirciyle buluştu

30. kuruluş yılını kutlayan Milas Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi oyun sonrası ayakta alkışlandı.

30. kuruluş yılını kutlayan Milas Belediyesi Şehir Tiyatrosu Hagop Baronyan'ın ibretlik güldürüsü “Şark Dişçisi” adlı oyun ile tiyatro severlerin karşısına çıktı. Tiyatro severlerin yoğun ilgiyle karşılaşan MİŞTİ ekibi oyun sonrası ayakta alkışlandı.

Hago Baronyan tarafından yazılan, Boğos Çalgıcıoğlu tarafından çevirisi yapılan oyunda, görücü usulü evlilik ve sadakat konusunu ele alıyor. Aile ilişkilerinin yozlaştığı, tarafların birbirinin kuyusunu kazdığı bir ortamda, eşler, eski ve yeni âşıklar, çocuklar ve nişanlılar arasındaki ilişkilerin iç içe geçmesi üzerine yaşananlar MİŞTİ ekibi tarafından sahnelendi.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Eşi Elif Tokat, Başkan Yardımcısı Hüseyin Çöllüoğlu ve belediye meclis üyelerinin yanı sıra oyunu yaklaşık 450 kişi izledi.

Milas Belediyesi olarak yeni bir yapılanmaya gittiklerini artık Kültür ve Sanat Müdürlüğü bünyesinde daha güzel projelere imza atacaklarının altını çizen Başkan Tokat, MİŞTİ Genel Sanat Yönetmeni Berkan Cengiz'in Milas Belediyesi bünyesine katılacağı müjdesini verdi. Milas'ın Kültür ve Sanat anlamında çok ileri seviyelerde olduğunu belirten Tokat, “Son bir ay içerisinde bu salonlarda gerek müzik korolarımızın konserleri gerekse Belediyemizin organizasyonlarıyla getirilen tiyatro oyunlarını izliyoruz. Bu akşamda Milas Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen harika bir oyun izledik. Bundan sonra bu tür faaliyetlerimizi üzerine koyarak daha profesyonelce yürüteceğiz. Genel Sanat Yönetmenizim Berkan Cengiz Belediyemiz bünyesine katılıyor. Artık Tiyatro anlamında çalışmalarımızı o yönetecek. Yine müzik anlamında da Tuncay Mızrak hocamız Belediyemiz bünyesinde olacak ve müzik organizasyonlarımızı o yapacak. Bu anlamda daha başarılı çalışmalar izleyeceğiz. Ben tekrar salonu doldurarak MİŞTİ ekibimize sahip çıktığınız için sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Önceki gün ve dün gösterimi gerçekleşen Şark Dişçisi adlı oyun bugün ve 4, 5, 6 Mart tarihlerinde Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonunda saat 20.45 de başlayacak ve ücretsiz olarak sahnelenecek.