İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mliaslı Sudenaz ve Nasibe'den haber alınamıyor

Muğla’nın Milas ilçesinde ikamet eden 15 yaşındaki Nasibe ve Sudenaz’dan haber alamayan aileleri, kızlarının hayatlarından endişe ediyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde ikamet eden 15 yaşındaki Nasibe ve Sudenaz'dan haber alamayan aileleri, kızlarının hayatlarından endişe ediyor.


Edinilen bilgiye göre, Milas'ta yaşayan Sudenaz Çimen ve Nasibe Betül Tüysüz'e dün akşam saatlerinden itibaren ulaşamayan yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İki arkadaşın bulunmaları için güvenlik güçleri çalışma başlattı. Kızların hayatlarından endişe duyduklarını belirten aile bireyleri, gerekli bilgileri güvenlik güçleri ile paylaştıklarını ve kızlarının bir an önce bulunmasını istediklerini belirtti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.