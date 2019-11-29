Mobil Trafik Eğitim Tırı, Muğla'da ziyarete açıldı

Türkiye'yi gezerek 6 milyon öğrenciye trafik kurallarını öğretmeyi ve trafik konusunda bilinç kazandırmayı amaçlayan 'Mobil Trafik Eğitim Tırı' Muğla Cumhuriyet Meydanı'na kuruldu.

Meydandaki etkinliğe Muğla Vali Yardımcısı Turgut Çelenkoğlu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muğla Trafik Bölge Müdürü Raşit Tosun, jandarma personeli, öğrenciler, öğretmenler ve trafik polisleri katıldı.

Programın açılışında konuşma yapan Muğla Vali Yardımcısı Turgut Çelenkoğlu, "Ülkemizde 'Trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım' kuralı vardır. Türkiye'de son dönemlerde kültürel ve ekonomik gelişim nedeniyle ölümlü kazalar azaldı. Tabiki yine de üzücü olaylar meydana geliyor. Ağaç yaşken eğilir düşüncesinden hareketle çocuklarımızın bu eğitimi alması çok faydalı diye düşünüyoruz. Tır'ımız Cumhuriyet Meydanı'nda 2 gün hizmet verecek" dedi.

İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ise, "Küçük yaştaki çocuklarımıza trafik kurallarını anlatmak için hizmet veren trafik tırımızda jandarma ile birlikte çalışıyoruz. Hem oynayarak, hem eğlenerek trafik kültürünü aktarmaya uğraşıyoruz. İki gün boyunaca çocuklarımıza burada parkur eğitimi vereceğiz" diye konuştu.

Alana gelen yüzlerce öğrenci ilk olarak Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda görsel olarak hazırlanmış animasyonlarla temel trafik eğitimi aldı. Ardından akülü araçlarla parkurda trafik polisleri eşliğinde uygulamalı eğitim gerçekleştirildi. Arabaya binme sırasında bekleyen öğrenciler heyecandan yerinde duramadı.