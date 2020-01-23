İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mobilya deposundaki yangın büyümeden söndürüldü

Muğla’nın Menteşe İlçesinde bir mobilya deposunun mutfak bölümünde yangın çıktı.

Muğla'nın Menteşe İlçesinde bir mobilya deposunun mutfak bölümünde yangın çıktı. Yangın depo


içinde bulunan binlerce liralık mobilya zarar görmeden söndürüldü.


Olay Muğla'nın Menteşe İlçesi Muslihittin Mahallesinde bir mobilya deposunun mutfak bölümünde meydana geldi. Mutfaktaki ocaktan kaynaklandığı düşünülen yangın sonrası bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yangın depo içinde bulunan binlerce liralık mobilya zarar görmeden söndürüldü. Yangın mutfak bölümünde maddi hasara neden olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.