Motor yat bir anda alev aldı, 6 kişi canını zor kurtardı

Yatta bulunan 6 kişi çıkan yangın sonucunda yaralanarak ilçede bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Turgutreis Mahallesi, Çatal Ada açıklarında 16 metre uzunluğundaki ABD bayraklı 'Haktan' isimli motor yat bir anda alev aldı. Bir anda alev topuna dönen, sürat botunda bulunan 6 kişi yaralandı. Sahil güvenlik ekiplerine haber verilmesi üzerine bölgeye giden ekipler yattan kendi imkanlarıyla ayrılan 6 kişiyi sahil güvenlik botuna aldı. Bitkin düştükleri öğrenilen 6 kişi 112 sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. 6 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alevlere yenik düşen motor yat ise bir süre sonra Ege sularına gömüldü.