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Motorize polisler kortej yaptı, Bodrumlular ayakta alkışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısını yaptığı 19 Mayıs için balkonlarda İstiklal Marşı okuma etkinliğine tüm yurtta olduğu gibi Bodrum’da da binlerce insan katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısını yaptığı 19 Mayıs için balkonlarda İstiklal Marşı okuma etkinliğine tüm yurtta olduğu gibi Bodrum'da da binlerce insan katıldı. Bodrum'da motorize trafik polisleri de konvoy halinde ilçeyi turlayıp Türk bayrağı açtı.


Bodrum'da görev yapan polis ekipleri saat tam 19.19'da Bodrum Belediye Meydanı'nda toplandı. Tüm yurtta olduğu gibi Bodrum'da da hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu. Daha sonra motorize Şahin ekiplerinden oluşan polis grubu, sirenler çalarak tur attı. Motosiklet üzerinde Türk bayrağı açan polisleri gören vatandaşlar da ellerinde bayraklarla polisleri selamladı. Araçları ile korteje katılan vatandaşlar da korna çalarak 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı.

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