Motorları arıza yapınca yardım istediler

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 16 düzensiz göçmen kurtarılırken, 32'si de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Göçmenlerin yardım talebinde bulunması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botları ve Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından bahse konu lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Diğer bir olayda ise Bodrum açıklarında farklı zamanlarda 2 ayrı lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekiplerince hareketli lastik botlar durdurularak, toplam 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarılan toplam 48 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.