İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motoru arızalanan balıkçı teknesi kurtarıldı

Fethiye Körfezi Kızılada açıklarında motoru arıza yapan ve sürüklenen balıkçı teknesi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından limana çekildi.


Edinilen bilgiye göre, Kızılada açıklarında bulunan ve içinde bir kişinin olduğu balıkçı teknesi motor arızası sonrası sürüklenmeye başladı. Teknede bulunan vatandaşın yardım talebi sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından teknenin sürüklendiği bölgeye gidilerek tekne yedeklendi. Yedeklenen tekne KEGM ekipleri tarafından Fethiye Limanına çekildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.