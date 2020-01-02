İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motosiklet ara yoldan çıkan otomobile çarptı: 1 yaralı

Muğla’nın Menteşe İlçesi Hasan Ercan Caddesi üzerinde motosiklet sürücüsü ara yoldan çıkan araca çarptı.

Muğla'nın Menteşe İlçesi Hasan Ercan Caddesi üzerinde motosiklet sürücüsü ara yoldan çıkan araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.


Olay Muğla'nın Menteşe İlçesi Hasan Ercan Caddesi üzerinde meydana geldi. Ana yolda seyir halinde olan 07 MNG 57 plakalı motosiklet sürücüsü ara yoldan çıkan 48 N 2049 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Güvenlik güçleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.