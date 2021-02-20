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Motosiklet hırsızları JASAT'a yakalandı

Bodrum Akçaalan Mahallesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı sonrası Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri çalışma başlattı.


Şüphelilerin yakalanması amacıyla başlatılan çalışma ile şüpheli şahıslar tespit edildi. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ile Turgutreis Jandarma karakol ekipleri tarafından yapılan operasyonda T.Y., U.Ş. ve B.K.A. isimli şahıslar yakalandı.


Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 70 gram kubar esrar, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 30 adet 7,65 mm. fişek, kelepçe, çakı ile çalınan iki motosiklet ele geçirildi.


Çalınan iki motosiklet sahiplerine teslim edilirken şüpheliler ile ilgili adli işlemlere başlandığı açıklandı.

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