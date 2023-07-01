Motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde motosiklet ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Mustafa Münir Elgin Bulvarı üzerindeki Yalancıboğaz ve Marina kavşağında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalancıboğaz istikametinden gelen 48 P 5820 plakalı minibüs ile Marmaris Marina istikametinden çıkan motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen sürücü ve yolcu konumunda bulunan bir kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Minibüs şoförü de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.